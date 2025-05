Guillermo Del Toro revela data do trailer de ‘Frankenstein’

Para estrelar o remake do clássico do terror, o diretor levará para o streaming Oscar Isaac como Frankenstein e Jacob Elordi como o Monstro

Divulgação Del Toro revelou o primeiro gostinho de "Frankenstein", seu novo filme em parceria com a Netflix



A próxima produção de Guillermo Del Toro está prestes a virar realidade e o primeiro trailer já tem data de estreia. No perfil do diretor do BlueSky, Del Toro revelou o primeiro gostinho de “Frankenstein”, seu novo filme em parceria com a Netflix. No perfil, o diretor anunciou que faltavam 7 dias para que o trailer fosse lançado, o que dá a entender que o conteúdo será divulgado no TUDUM, evento que será transmitido ao vivo no streaming no dia 31 de maio. Para estrelar o remake do clássico do terror, o diretor levará para o streaming Oscar Isaac como Frankenstein e Jacob Elordi como o Monstro.

First Trailer in 7 days… [image or embed] — Guillermo del Toro (@realgdt.bsky.social) May 24, 2025 at 12:45 PM