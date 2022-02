Gustavo e Laís vão juntos para a cama e se beijam no ‘BBB 22’; veja

Brother que veio da Casa de Vidro aproveitou a festa da líder Jade Picon para se aproximar da médica

Reprodução/Globo Gustavo e Laís deram primeiro beijo na festa da líder Jade



A festa da líder Jade Picon não rendeu grandes polêmicas no “BBB 22”, mas foi marcada pela formação de um novo casal: Gustavo e Laís. Na primeira investida que deu na sister, o brother foi direto: “Eu já queria te beijar antes de entrar aqui. É verdade. Tu é uma das mulheres mais desejadas do Brasil. Estou falando”. A médica respondeu: “Que conversa… vai, continua”. O empresário falou: “Aqui, um beijo, um relacionamento, envolve outras coisas. Eu entrei aqui para fazer um jogo arriscado”. A festa seguiu, eles foram se aproximando e, no fim da noite, deitaram juntos no quarto grunge. Gustavo começou dando beijos na orelha de Laís, logo eles ouviram Natália e Eliezer se beijando na cama ao lado e isso parece ter incentivado os brothers. Os carinhos entre eles foram ficando mais intensos e Laís decidiu virar para Gustavo e beijar o brother. Após os beijos, a sister levantou e foi para o quarto lollipop. Chegando lá, ela contou à Eslovênia que Eli e Natália estavam juntos embaixo do edredom. “Transando?”, questionou a pernambucana. “Pelo menos parecia”, respondeu Laís.

Laís e Gustavo se beijando .. O beijo do interesse/ estratégia! HAHAHA #BBB22 #BBB pic.twitter.com/6Xx1J4AQyG — Wallyson Novaes (@wallysonnovaes) February 17, 2022