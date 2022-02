Gustavo provoca Larissa durante briga no ‘BBB 22’: ‘Vai lá, plantinha’

Brother ficou irritado ao ouvir a sister falando dele pelas costas para Eliezer, Jessilane e Vyni; assista

Reprodução/Globo Gustavo foi tirar satisfação com Larissa no 'BBB 22'



Parece que a parceira entre Gustavo e Larissa terminou junto com a Casa de Vidro. Nesta quarta-feira, 16, eles discutiram após o brother ouvir parte de uma conversa da pernambucana com Jessilane, Eliezer e Vyni. Em seu discurso, Larissa disse que vai jogar o “BBB 22” com estratégia, mas que não vai deixar seu coração de lado. Nesse momento, Gustavo saiu do confessionário e todos pararam de falar e saíram do local em que estava. “O assunto chegou”, comentou o empresário. “A galera estava comentando mesmo”, confirmou Jessi. Gustavo abriu a porta do quarto que Larissa tinha acabado de entrar e falou: “Quem quiser falar algo para mim, fala na cara, tá? Melhor do que dar Queridômetro é falar na cara”.

A sister saiu do quarto e rebateu o brother: “Se a carapuça serviu, não posso fazer nada”. O curitibano disse a sister que ouviu ela falando dele quando saiu do confessionário e a nova moradora da casa questionou: “Só tem você aqui dentro?”. Sem papas na língua, Gustavo declarou: “Se você quis entrar aqui acomodada, pode entrar, eu não quis. Faça o teu jogo e eu faço o meu. Respeita a minha pessoa”. A influenciadora retrucou: “Se você acha que o único estrategista da casa é você, você está enganado, meu amor. Não é só você que sabe jogar, não”. Gustavo encerrou a briga com uma provocação: “Vai lá, plantinha”.