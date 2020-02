Assista ‘Hair Love’, o curta de animação vencedor do Oscar 2020

Reprodução/YouTube Curta mostra relação de pai e filha na hora de cuidar de cabelo afro



Um pai que vê a filha pequena frustrada por não conseguir se entender com seu cabelo é a história de “Hair Love”, que venceu como o Melhor Curta-Metragem de Animação no Oscar 2020. A cerimônia aconteceu no domingo (9) consagrando como o grande vencedor da noite o sul-coreano “Parasita”.

A animação de pouco mais de seis minutos mostra a relação entre pai e filha, e o descobrimento de como a menina pode se aceitar e cuidar de maneira correta dos fios até então considerados rebeldes.

A história de representatividade e autoestima cativou a Academia. Ao receber o troféu, o diretor Matthew Cherry pediu que “normalizem o cabelo negro”, ainda alvo de discriminação.

Assista ‘Hair Love’: