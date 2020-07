Sequência de ‘Halloween’ ganha teaser e nova data de estreia para 2021

Filme teve seu lançamento adiado nos cinemas por causa da pandemia de coronavírus

Reprodução/YouTube Jamie Lee Curtis retorna para papel clássico em nova trilogia de John Carpenter



Sequência do longa de 2018, “Halloween Kills” teve seu lançamento adiado em um ano por causa da pandemia do novo coronavírus. O anúncio foi feito pelo diretor John Carpenter, criador da franquia, quem em comunicado citou que manter a estreia para 2020 “prejudicaria a experiência cinematográfica”.

Além do comunicado, Carpenter também divulgou o primeiro teaser do filme com Jamie Lee Curtis, Judy Greer e Andi Matichak.

Veja abaixo:

I’m as disappointed as you are . It is a masterpiece! It will be worth the WAIT! @halloweenmovie pic.twitter.com/bwPcO8ybd1 — Jamie Lee Curtis (@jamieleecurtis) July 8, 2020

“Halloween Kills” será seguido de “Halloween Ends” e ambos seguem com tramas desconhecidas, mas os mesmos atores do primeiro filme estão confirmados nos elencos.

O filme estreia em 15 de outubro de 2021 nos cinemas mundiais.