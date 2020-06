‘The Handmaid’s Tale’ ganha trailer para 4ª temporada; confira

Estreia de novos episódios da série foi adiada para 2021 por causa de pandemia de coronavírus

Reprodução/YouTube Elisabeth Moss protagoniza série distópica onde mulheres são completamente controladas por homens para gerar filhos



O Hulu liberou na quarta-feira (24) o trailer da quarta temporada de”The Handmaid’s Tale“, série estrelada por Elisabeth Moss. Na prévia, imagens do terceiro ano e dos novos episódios são mescladas, mas indicam que June continuará com a revolução para acabar com a opressão sistemática dos homens.

Segundo o IndieWire, a nova temporada da série que adapta o livro “O Conto da Aia“, de Margaret Atwood, mostrará a “união e força” das mulheres, além de “muita raiva, fogo e revolução”.

“Não tente adivinhar para onde vamos”, provocou o showrunner Bruce Miller ao site.

A 4ª temporada de “The Handmaid’s Tale” estreia em 2021 com dez episódios, após ser adiada por causa da pandemia do novo coronavírus.

Confira o trailer: