Executiva garante retorno de Harrison Ford em ‘Indiana Jones 5’

Reprodução Presidente da Lucasfilm garantiu o retorno do protagonista ao clássico personagem



A produção de “Indiana Jones 5” segue estagnada e após diversos adiamentos feitos pela Lucasfilm nos últimos filmes, o projeto parece estar pronto para começar.

Quem garantiu foi a presidente do estúdio Kathleen Kennedy em entrevista à BBC durante passagem pelo tapete vermelho do BAFTA, no último domingo (2).

Segundo Kennedy, não há dúvidas sobre o retorno de Harrison Ford ao papel principal, deixando claro que o próximo filme será uma sequência direta dos anteriores e não uma nova história no mesmo universo.

“Estamos trabalhando muito, deixando o roteiro do jeito que queremos e logo estaremos prontos para começar”, disse a presidente da Lucasfilm.

A franquia “Indiana Jones” foi iniciada em 1981 e até o momento quatro filmes foram lançados com Harrison Ford vivendo um caçador de recompensas em aventuras fantásticas.