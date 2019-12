‘Os Esquecidos’: HBO anuncia primeira série nacional de suspense e fantasia

Reprodução Série vai acompanhar grupo perdido em trilha na Serra do Mar



A HBO anunciou nesta terça-feira (17) que está produzindo sua primeira série brasileira de suspense e fantasia. “Os Esquecidos” foi criada por Fábio Mendonça e Antônio Tibau e as filmagens estão previsas para fevereiro de 2020, com locações no estado de São Paulo.

Em 10 episódios com uma hora de duração, a trama vai acompanhar oito jovens que se perdem durante uma trilha na Serra do Mar. Em perigo e no meio da floresta, o grupo encontra abrigo em um vilarejo que não consta dos mapas, escondido sob uma eterna neblina.

“Os Esquecidos” é produzida por Luis F. Peraza, Roberto Rios e Eduardo Zaca, da HBO Latin America Originals, e Andrea Barata Ribeiro e Bel Berlinck, da O2 Filmes.

O elenco, no entanto, não foi anunciado. Também ainda não há previsão de lançamento, mas novas informações devem surgir nos próximos meses.