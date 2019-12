Helga Nemetik desabafa e ‘chora’ por ter perdido prêmio de R$ 250 mil do ‘Popstar’

View this post on Instagram

Essa sequência de fotos , o meu irmão @ruan_nemeczyk fez, logo que o programa saiu do ar, quando eu fui correndo abraçar a minha família. Nessas fotos eu estou rindo e ao mesmo tempo chorando , então representam bem o que eu estou sentindo. Estou rindo de felicidade por ter conseguido chegar até a final, por ter feito meu trabalho com dignidade e verdade, por ter tido a oportunidade de mostrar meu canto, por ter encontrado a Helga cantora, por ter recebido tantas mensagens de apoio e por ter descoberto tanta gente desse Brasil, torcendo por mim.Muito obrigada! Estou chorando só por não ter conseguido ganhar o prêmio, que foi o motivo principal de ter aceitado participar desse programa.A vida do artista não é fácil, eu não tenho uma carreira estruturada e consolidada na tv, eu sou de teatro, e quem conhece sabe que um dia a gente tem trabalho e outro não tem . Vi nesse programa a oportunidade de conseguir uma grana para estabilizar, a minha vida junto com a minha mãe, já que, somos só nós duas, agora.Abrir um negócio,e ter uma outra renda que não dependesse da minha arte, já que está cada vez mais difícil se manter só disso. Não foi dessa vez, mas eu vou continuar tentando. Quero dizer aqui também , o que ontem disse para o campeão do programa. Eu entreguei tudo nas mãos de Deus, e pedi que tudo fosse feito de acordo com a vontade DEle . E assim foi.Deus tem um propósito na vida do @jaksonfollmann, Deus salvou a vida dele, ele mereceu esse prêmio, assim como merece tudo de bom que a vida (que Deus fez questão de manter nessa terra) pode dar para ele , fora o dom de cantar, porque sim, ele canta muito bem ! Eu também merecia o prêmio? Sim, a @babixavier também, assim como o @eribertoleao72 , @yaracharry @marceloserrado1 , @nanypeople , @danilovieirareporter , @ohanareal , @leticia_sabatella , @totiameireles , @georgesauma , @robsonnunesoficial , todos merecíamos pois nos entregamos de corpo e alma, nos arriscamos , nos disponibilizamos e todos fizemos belíssimos shows. Mas é um jogo, uma competição , e só um poderia ser o campeão! Mas uma coisa é certa: No fim tudo dá certo, se não deu certo agora , é porque ainda não chegou ao fim. Obrigada mais uma vez!