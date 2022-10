Henry Cavill anuncia saída de ‘The Witcher’ e novo protagonista é definido

Liam Hemsworth assume o personagem Geralt de Rivia na próxima temporada da série da Netflix

Reprodução/Netflix Henry Cavill interpretou Geralt de Rivia nas primeiras temporadas de 'The Witcher'



O ator Henry Cavill anunciou neste sábado, 29, que não estará na terceira temporada de “The Witcher”, uma produção original da Netflix. “Minha jornada como Geralt de Rivia foi repleta de monstros e aventuras e, infelizmente, deixarei meu medalhão e minhas espadas para a quarta temporada”, declarou o artista, que também comunicou qual ator Liam Hemsworth, estrela dos filmes “Jogos Vorazes” e “A Última Música”, assumirá o protagonismo da série. “Tal como acontece com os maiores personagens literários, passo a tocha com reverência pelo tempo gasto encarnando Geralt e entusiasmo para ver a opinião de Liam sobre este homem fascinante e cheio de nuances”, pontuou Henry. Nas redes sociais, o irmão de Chris Hemsworth, intérprete de Thor, celebrou o novo desafio: “Como fã de ‘The Witcher’, estou muito feliz com a oportunidade de interpretar Geralt de Rivia. Henry Cavill tem sido um Geralt incrível e estou honrado por ele estar me entregando as rédeas e me permitindo pegar as lâminas do Lobo Branco para o próximo capítulo de sua aventura”. Liam também se declarou fã do intérprete do Super-Homem e disse que está se inspirando nele para dar sequência na série.