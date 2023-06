‘Homem-Aranha: Através do Aranhaverso’ chega aos cinemas

Um dos filmes mais aguardados de 2023 traz aventuras interdimensionais e novos personagens

Divulgação/Sony Pictures Animation Cena do filme "Homem-Aranha: Através do Aranhaverso"



Finalmente o filme “Homem-Aranha: Através do Aranhaverso”, um dos lançamentos mais aguardados de 2023, chegou aos cinemas. Sequência de “Homem Aranha no Aranhaverso”, de 2019, a nova produção traz Miles Morales agora mais maduro e seguro de si. Desta vez, o herói vai enfrentar novos desafios e unir forças com a Mulher-Aranha e mais 300 pessoas-aranhas de diversas dimensões. Confira todos os detalhes desse super lançamento com apresentação da Kamila Pavão. O Drops+ vai ao ar toda sexta-feira, às 18h. Confira nas nossas redes sociais!

