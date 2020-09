Humoristas questionam ausência de ‘Casseta e Planeta’ em especial da Globo

Globo Repórter exibiu especial sobre os 70 anos da TV Brasileira e não citou o programa

Jovem Pan Humoristas ficaram chateados com ausência do programa



Humoristas do Casseta e Planeta usaram as redes sociais para criticar o especial sobre os 70 anos da TV no Brasil exibido no Globo Repórter da última sexta-feira, 18, no qual o grupo diz ter sido “ignorado”. “20 anos de sucesso. Alguém consegue explicar por que o Casseta foi apagado pela Rede Globo no programa sobre os 70 anos da TV brasileira?”, escreveu Helio de La Peña. A postagem foi compartilhada por Marcelo Madureira.

Beto Silva também reclamou da escolha: “O Casseta e Planeta não foi nem citado quando se falou de humor no Globo Repórter sobre os 70 anos da TV. Por que a Globo ‘cancelou’ o Casseta e Planeta?” Em postagem no Facebook, Claudio Manoel escreveu: “Em vários aspectos, o programa foi pioneiro e revolucionário, gerando uma legião de admiradores, seguidores e imitadores. Estão comemorando 70 anos da TV brasileira, em 20 destes, estivemos presentes”. “Por que nenhuma linha, nenhuma citação, absolutamente nada? [.. ] Por que esse apagamento tão ostensivo, arbitrário, mal educado e, sobretudo, covarde? Que crimes ou delitos foram cometidos?”, encerra.

*Com Estadão Conteúdo