Ian McKellen, ator de ‘O Senhor dos Anéis’, é hospitalizado após sofrer queda em teatro de Londres

Testemunhas afirmaram que o ator gritava de dor após o acidente, antes de ser levado de ambulância para um hospital; britânico atuava na peça ‘Player Kings’, uma adaptação de Henrique IV de Shakespeare

ISABEL INFANTES / AFP Ian McKellen também se tornou uma estrela global nos anos 2000 por seu papel de Magneto nos filmes da série "X-Men"



O ator britânico Ian McKellen, de 85 anos, famoso por interpretar Gandalf na trilogia cinematográfica “O Senhor dos Anéis“, sofreu uma queda nesta segunda-feira (17) em um teatro de Londres, sem graves consequências, informa a imprensa britânica. Ian McKellen perdeu o equilíbrio e caiu do palco quando atuava na peça “Player Kings”, uma adaptação de Henrique IV de Shakespeare, afirmaram espectadores. Em entrevista à imprensa britânica, as testemunhas afirmaram que o ator gritava de dor após o acidente, antes de ser atendido pela equipe do Noël Coward Theatre e ser levado de ambulância para um hospital. Ator habitual de peças de Shakespeare no teatro, Ian McKellen se tornou uma estrela global nos anos 2000 por seu papel de Magneto nos filmes da série “X-Men” e pela interpretação do mago Gandalf na trilogia “O Senhor dos Anéis”. Um porta-voz do teatro disse que McKellen estava bem e que os médicos afirmaram que terá uma “rápida recuperação”. A apresentação desta terça-feira (18) foi cancelada, mas o ator, também conhecido por sua luta na defesa do movimento LGBT+ no Reino Unido, deve retornar aos palcos nesta quarta-feira (19).

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

*Com informações da AFP

Publicado por Luisa Cardoso