‘Ilha da Tentação: Brasil’: conheça o novo reality do Prime Video 

Apresentada por Otaviano Costa e Flávia Alessandra, a nova atração promete agradar os fãs do gênero

Divulgação/Prime Video Em "Ilha da Tentação: Brasil", casais serão testados diante de diversos solteiros lindos e atraentes



Se tem uma coisa que sempre rende boa audiência e muitos comentários nas redes sociais são os reality shows. Para os amantes do gênero, o Prime Video lançou o trailer oficial de sua nova produção original: “Ilha da Tentação: Brasil”. Apresentado por Otaviano Costa e Flávia Alessandra, o reality acompanha casais que toparam ficar em vilas separadas para testar a relação. Diante de vários solteiros lindos e atraentes, os casais vão se testar e decidir se querem voltar para casa ou seguir com alguma nova conexão que fizeram. A versão brasileira de “Ilha da Tentação” é uma das três novas versões do reality show que representará quatro países da América Latina, México, Brasil, Argentina e Chile. A atração estreia dia 20 de setembro no Prime Video.

Confira o teaser do reality

