‘The Umbrella Academy’ ganha imagens para a 2ª temporada; confira

Divulgação Novo ano da série chega em julho ao catálogo da Netflix



Saiu nesta terça-feira (16) as primeiras imagens da segunda temporada de “The Umbrella Academy“, série da Netflix que acompanha jovens super-heróis.

As fotos foram publicadas com exclusividade pela revista Entertainment Weekly e compartilhada nas redes sociais pelos fãs.

Segundo a EW, há novos personagens para o novo ano da série: Sissy (Marin Ireland), Lila (Ritu Arya) e Raymond (Yusuf Gatewood).

A produção é inspirada na HQ criada por Gerard Way e ilustrada pelo brasileiro Gabriel Bá. Na trama, mais de 40 crianças nascem ao mesmo tempo em diferentes lugares do mundo de mulheres que não estavam grávidas. Um homem, conhecido como “Pai”, adota sete delas e as cria para serem heroínas, já que elas têm superpoderes.

A segunda temporada de “The Umbrella Academy” chega em 31 de julho à Netflix.

Veja as imagens publicadas no Twitter:

Le magazine @EW a balancé de nombreuses photos issues de la s2 de #TheUmbrellaAcademy ☂️ Cette deuxième saison suivra la trame du 2e tome du comic book d’origine 📚 mais se déroulera dans les années 60 #Netflix pic.twitter.com/IJZuMkAm1G — Jeremy M. (@JeremyMingot) June 16, 2020