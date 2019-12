‘Bill & Ted 3’ ganha primeiras imagens com Keanu Reeves e Alex Winter

Reprodução Filme chega dia 21 de agosto de 2020 aos cinemas americanos



A revista Entertainment Weekly divulgou nesta terça-feira (17) as primeiras imagens de “Bill & Ted 3”, sequência do clássico dos anos 80 estrelada por Alex Winter e Keanu Reeves.

Enquanto no primeiro filme eles ainda são adolescentes que precisam de ajuda com um trabalho escola, no terceiro longa da franquia eles já são cinquentões e chefes de família – e ainda estão sonhando em virar rockstars.

Mas agora Bill S. Preston (Winter) e Theodore Logan III (Reeves) receberão um enviado do futuro que trouxe uma mensagem muito importante: cabe a eles escolherem se irão ou não salvar a humanidade.

Além dos dois protagonistas, William Sadler também retorna como A Morte. Completam o elenco Brigette Lundy-Paine, Samara Weaving, Kid Cudi e Beck Bennett.

O primeiro “Bill & Ted” é de 1989, enquanto a sequência aconteceu logo depois, em 1991, com “Bill & Ted: Dois Loucos no Tempo”. Já “Bill & Ted 3” chega dia 21 de agosto de 2020 aos cinemas americanos.

Confira as imagens: