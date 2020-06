Millie Bobby Brown e Henry Cavill estão nas primeiras imagens de ‘Enola Holmes’

Netflix divulgou fotos de filme que contará a história da irmã mais nova do detetive Sherlock Holmes

Divulgação/Netflix Bobby Brown será irmã mais nova do famoso Sherlock Holmes, vivido por Cavill



A Netflix divulgou nesta quinta-feira (25) as primeiras imagens de “Enola Holmes”, filme estrelado por Millie Bobby Brown e Henry Cavill. Sam Clafin também aparece nas fotos inéditas.

Bobby Brown será a protagonista da trama, que contará a história da irmã mais nova do famoso detetive Sherlock Holmes, que, claro, também se torna uma investigadora.

Millie Bobby Brown, Helena Bonham Carter, Henry Cavill e Sam Claflin. Não vou nem dizer "toma o elenco que vocês pediram" porque é o elenco QUE EU MESMA pedi aos céus. Meu filme #EnolaHolmes chega em setembro. ❤️ pic.twitter.com/TXVFsPDHFw — netflixbrasil (@NetflixBrasil) June 25, 2020

Cavill será o próprio Sherlock, enquanto Helena Bonham Carter será a mãe dos personagens. O projeto é uma adaptação de uma série literária iniciada em 2006 com “The Case of the Missing Marquess”, de Nancy Springer. A direção do filme é assinada por Harry Bradbeer.

“Enola Holmes” ainda não ganhou data de lançamento.