Incêndio atinge estúdio em que é gravado o programa ‘Faustão na Band’

Reprodução/Band/12.01.2022 Faustão estreou na Band em janeiro de 2022



Um princípio de incêndio ocorreu nesta quinta, 7, no estúdio em São Paulo no qual é gravado o programa ‘Faustão na Band‘. O local passava por uma manutenção e profissionais testavam o som e a iluminação, quando um ponto de faísca gerado por uma solda causou chamas em uma das cortinas. O local foi evacuado às pressas. Em nota enviada à imprensa, a Band informou que não houve feridos e que não haveria gravação nesta quinta. “Na tarde desta quinta-feira (7), durante uma manutenção no estúdio do programa Faustão na Band, um ponto de faísca gerado por uma solda causou um princípio de incêndio em uma das cortinas. A Brigada agiu prontamente e controlou a situação sem que ninguém ficasse ferido. Não havia gravação agendada para hoje”, afirmou a emissora, em nota.