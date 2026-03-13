Já teve empate no Oscar? Entenda como acontece e veja a lista completa

Sim, a premiação da Academia já registrou empates históricos em diversas categorias, embora seja um evento extremamente raro

Martin Vorel/Wikimedia Commons Para que um empate seja declarado oficialmente hoje, a contagem de votos deve ser exatamente igual



Muitos fãs de cinema se perguntam se já teve empate no Oscar em categorias principais ou técnicas. A resposta é sim. Em mais de 90 anos de história, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas teve que entregar duas estatuetas para o mesmo prêmio em exatas seis ocasiões.

Apesar de ser estatisticamente improvável, dado o número de votantes (atualmente mais de 10 mil membros), a coincidência numérica pode ocorrer. Abaixo, explicamos como funciona a regra e detalhamos todos os casos, incluindo o famoso episódio entre Barbra Streisand e Katharine Hepburn.

Como funciona a regra do empate no Oscar

Para que um empate seja declarado oficialmente hoje, a contagem de votos deve ser exatamente igual. Não existe “voto de minerva” ou critério de desempate baseado em idade ou bilheteria. Se dois (ou mais) indicados receberem a mesma quantia de votos, ambos são declarados vencedores e recebem a estatueta.

Os auditores da PriceWaterhouseCoopers, responsáveis pela apuração, mantêm estatuetas extras nos bastidores justamente para essa eventualidade ou para casos em que os vencedores são grupos de produtores/roteiristas.

A antiga regra dos três votos

No início da premiação, a regra era diferente. Até o início da década de 1930, se a diferença entre o primeiro e o segundo colocado fosse inferior a três votos, a Academia considerava um empate técnico. Essa regra foi abolida posteriormente, exigindo igualdade absoluta para a duplicidade do prêmio.

Os empates mais famosos da história

Dentre as seis vezes que o evento ocorreu, duas se destacam por envolverem as categorias mais prestigiadas da noite: Melhor Ator e Melhor Atriz.

Barbra Streisand e Katharine Hepburn (1969)

O caso mais célebre aconteceu na cerimônia de 1969. A lendária atriz Ingrid Bergman abriu o envelope para a categoria de Melhor Atriz e se deparou com um empate exato de 3.030 votos para cada uma.

Barbra Streisand venceu por sua estreia no cinema em Funny Girl: A Garota Genial.

Katharine Hepburn venceu por O Leão no Inverno.

Hepburn não estava presente na cerimônia, então Streisand dominou o palco e fez seu famoso discurso, iniciando com “Hello, gorgeous!” (Olá, lindo!) para a estatueta.

Fredric March e Wallace Beery (1932)

Este foi o primeiro empate da história, ocorrido na categoria de Melhor Ator, mas sob a regra antiga.

Fredric March (O Médico e o Monstro) teve um voto a mais que Wallace Beery (O Campeão).

(O Médico e o Monstro) teve um voto a mais que (O Campeão). Como a diferença era menor que três votos, a regra da época determinou que ambos levassem o prêmio.

Lista completa: todas as vezes que houve empate no Oscar

Além dos casos citados acima, outras quatro categorias tiveram vencedores duplos. Veja a lista cronológica completa:

1932 – Melhor Ator: Fredric March e Wallace Beery. 1950 – Melhor Documentário de Curta-metragem: A Chance to Live e So Much for So Little. 1969 – Melhor Atriz: Katharine Hepburn e Barbra Streisand. 1987 – Melhor Documentário: Artie Shaw: Time Is All You’ve Got e Down and Out in America. 1995 – Melhor Curta-metragem em Live Action: Franz Kafka’s It’s a Wonderful Life e Trevor. 2013 – Melhor Edição de Som: A Hora Mais Escura (Paul N.J. Ottosson) e 007 – Operação Skyfall (Per Hallberg e Karen Baker Landers).

O empate mais recente: Skyfall e A Hora Mais Escura

O último registro de empate ocorreu na cerimônia de 2013. O ator Mark Wahlberg, ao apresentar a categoria de Melhor Edição de Som, abriu o envelope e pareceu confuso, anunciando: “Não é brincadeira, temos um empate”.

A vitória foi dividida entre o filme de ação de James Bond, 007 – Operação Skyfall, e o drama militar A Hora Mais Escura (Zero Dark Thirty). Este foi o primeiro empate técnico em uma categoria dessa natureza em décadas, provando que, mesmo com o sistema moderno de votação computadorizada e auditoria rigorosa, a probabilidade matemática de igualdade ainda existe.

Ainda que extremamente raros, esses momentos tornam-se parte do folclore de Hollywood, lembrando ao público e à indústria que cada voto da Academia realmente conta para definir o legado cinematográfico de um ano.