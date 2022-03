Jade Picon nega paixão reprimida por Arthur Aguiar ao sair do ‘BBB 22’: ‘Era meu rival’

Influenciadora falou ainda se acredita em um namoro com Paulo André fora da casa e comentou sobre o criticado discurso em que disse que doaria o prêmio a instituições de caridade

Reprodução/Globo Jade Picon falou sobre sua participação no 'BBB 22' durante o 'Mais Você'



Jade Picon foi eliminada do “BBB 22” com mais de 84,93% dos votos em um paredão que foi o segundo maior da história do reality da Globo em número de votos. Fora de casa, a influenciadora falou que foi “um choque” quando ouviu Tadeu Schmidt anunciar que ela estava eliminada do jogo. No “Mais Você” desta quarta-feira, 9, a sister disse que, ao atender o Big Fone, escolheu Arthur Aguiar para enfrentar o paredão com ela, pois ele era seu principal rival na casa, mas confessou que, agora, tendo a visão de fora do jogo, seria mais inteligente ela ter escolhido outro participante para indicar ao paredão. A apresentadora Ana Maria Braga comentou que nas redes sociais estavam dizendo que Jade estava, na verdade, apaixonada por Arthur, algo que ela negou. “Já estava com um romance dentro da casa. Eu tinha meu grupo, meu namoradinho, meu melhor amigo, meu rival. Ele era meu rival, nada de paixão”, declarou a eliminada, que viveu um affair com Paulo André no reality.

Para Jade, ela e P.A. tiveram “uma sintonia muito grande”. “Ele é maravilhoso e super divertido. É meu amigo antes de tudo”, comentou. A artista também negou que só beijou o atleta olímpico após Larissa, que participou da Casa de Vidro, comentar que o público estava torcendo pelo casal. A eliminada da semana explicou que Paulo André não tinha tomado nenhuma atitude e, quando ele disse a Larissa que não a beijou porque estava esperando “uma senha”, ela percebeu que teria que tomar uma atitude. Na primeira festa após essa conversa, Jade aproveitou que era líder e, para não beijar na frente de toda a casa, chamou o brother para o quarto, e eles finalmente ficaram. Mesmo elogiando o brother, Jade não acredita que a relação irá vingar fora do “BBB 22” prevendo uma incompatibilidade de agenda. “Vai rolar nossos encontros, mas acho bem improvável rolar um namoro.”

A influenciadora teve a chance de escapar do paredão na prova Bate e Volta, mas foi Gustavo quem se saiu melhor. Nos 30 segundos que teve para defender sua permanência na casa, Jade disse que se ganhasse o prêmio de R$ 1,5 milhão, ela iria doar para cinco instituições de caridade. A atitude da sister foi considerada apelativa por várias pessoas na casa e por parte do público, ela concordou. “Sei a imagem que é criada a partir de mim, que sou mimada. Quis mostrar que, para mim, o prêmio ao participar do programa não era o dinheiro, mas a experiência. Vendo de fora, parece apelativo, mas lá dentro é diferente. Senti a necessidade de falar naquele momento”, afirmou. Em uma dinâmica no “Mais Você”, Jade classificou como “gente boa” seu melhor amigo na casa, Pedro Scooby, já Eliezer ela chamou de “fake” e Gustavo de “vilão”. Para a influenciadora, o maior jogador da casa é Arthur e o “fazedor de VT” é Natália. Por fim, Jade declarou torcida por Linn da Quebrada.