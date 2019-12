Ator de ‘The Mandalorian’ detona ‘A Ascensão Skywalker’: ‘Fracasso’

Jake Cannavle, de ‘The Mandalorian’, ainda disse que ficaria deprimido se estivesse no novo ‘Star Wars’

Reprodução/Disney Jake Cannavale em cena de 'The Mandalorian'



O filme “Star Wars: A Ascensão Skywalker” tem gerado controvérsia não apenas entre os fãs. Prova disso é o depoimento do ator Jake Cannavale, da série “The Mandalorian“, que também faz parte do universo Star Wars, sobre o novo título da saga.

Em um post no Instagram, Cannavale detonou o fim da terceira trilogia da série. “Eu estou no universo ‘Star Wars’ agora, então não posso falar mal do episódio IX, né? ‘A Ascensão Skywalker’ é, sem dúvidas, o pior filme de ‘Star Wars’. Um baita fracasso”, desabafou o artista.

As críticas continuaram: o ator atacou o diretor J.J. Abrams e disse que “A Ascensão Skywalker” é pior que “A Ameaça Fantasma” e “Os Últimos Jedi” juntos. “Eu ficaria bem deprimido se estivesse nesse filme”, confessou.

“Star Wars: A Ascensão Skywalker” chegou aos cinemas brasileiros na última quinta-feira (19) e tem recebido duras críticas. Por outro lado, a série “The Mandalorian”, do Disney+, vem sendo elogiada pela crítica e pelos fãs de “Star Wars”.