James Cameron encerra discussão de duas décadas e diz que Jack poderia ter sobrevivido em ‘Titanic’; entenda

Em especial para comemoração dos 25 anos do clássico, diretor disse que personagem de Leonardo DiCaprio poderia ter subido no pedaço de madeira após o naufrágio do navio

Reprodução/Instagram @theacademy Foto dos bastidores mostra James Cameron (esquerda) conversando com DiCaprio e Winslet durante a gravação da cena



O diretor James Cameron afirmou que o personagem Jack, vivido por Leonardo DiCaprio no clássico “Titanic“, poderia ter subido na porta ao lado de Rose, interpretada por Kate Winslet. Em um especial de 25 anos do lançamento do longa, o cineasta fez um teste com um grupo de pesquisadores e dois dublês, revisitando a cena icônica e testando cenários em que o casal dividia o pedaço de madeira na trama. Em alguns cenários, ambos morreriam por estar em contato com a água, enquanto que, em uma situação específica, quando Rose dá seu colete para ele, os dois conseguiriam sobreviver por um tempo até a chegada do resgate. “Talvez Jack sobrevivesse, mas há muitas variáveis. Eu acho que é aquele processo de pensamento de ‘eu não vou fazer uma coisa a coloca em risco’. E isso é 100% o personagem”, disse Cameron. Na cena original, Kate sobre em um pedaço de porta após o naufrágio do navio enquanto Jack fica apoiado na borda, com o corpo dentro da água, e acaba morrendo congelado. Desde o lançamento do filme, os fãs discutiram a ação da personagem, dizendo que os dois poderiam ter sobrevivido ao acidente se Rose tivesse deixado o companheiro subir na madeira.