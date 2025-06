James Gunn conta que começou a escrever ‘Superman’ antes de ser contratado pela DC

O diretor, David Corenswet e Rachel Brosnahan desembarcam no Rio de Janeiro para divulgar o novo filme do herói, que estreia no dia 10 de julho nos cinemas

Superman desembarcou no Rio de Janeiro para conhecer o calor dos fãs. James Gunn, David Corenswet e Rachel Brosnahan se reuniram com a imprensa no bairro de Santa Teresa para contar um pouco sobre a nova fase da DC e o tão aguardado novo filme solo de um dos heróis mais icônicos da história. “Superman” estreia dia 10 de julho nos cinemas.

Em entrevista, Gunn contou que começou a escrever o filme antes mesmo de ser contratado pela DC. “A verdade é que comecei a escrever antes de entrar para a DC. Quando cheguei na DC, a gente ia fazer Peacemaker primeiro e depois Superman, mas eu sabia que era necessário algo original e Superman é o herói original da DC, ele seria a peça central”, contou. “Tem roteiros que demoram semanas, dias ou, como Superman, meses, mas o meu ponto de virada foi quando comecei a escrever sobre Krypto. Depois que escreve a cena inicial dele, tudo fluiu muito rápido”.

Com a responsabilidade de dar vida ao personagem principal, David Corenswet revelou que se apaixonou pela forma que James Gunn conduz os bastidores e também a narrativa que o filme entrega sobre o Superman. “A ênfase na parte humana é sempre bom para o ator porque é onde você se conecta com o personagem, é o lugar com o qual você se relaciona. Quando li o roteiro, vi o Superman na fase mais vulnerável, sangrando, e depois vendo ele retomar sua confiança, sua força e salvando o dia”, disse.

“Fora que eu fiquei encantado com a forma empolgada que Gunn falava sobre os diálogos. Claro que havia uma empolgação sobre as cenas de ação, cenários, mas fiquei muito grato de saber que havia a mesma empolgação nos diálogos, de ficar ali 2 horas discutindo uma cena entre Superman e Lois. Eu sou um cara que pergunta sobre tudo e perguntas essas que muitos diretores recebem um “revirar de olhos” quando fazem. Eu gosto de saber o porquê do personagem estar fazendo determinada coisa”, contou o protagonista.

Rachel Brosnahan, que interpreta Lois, chega com os dois pés na porta na DC e conquistando os fãs com talento e delicadeza. Sobre os bastidores, ela contou sobre uma cena específica que entrega toda conexão entre sua personagem e Clark Kent. “A primeira cena que vimos, foi uma cena em que Lois entrevista Clark. Ali dá para ver as cores do relacionamento, na quela cena de 10 minutos, dá para ver a paixão, a ternura, eles são dois lados de uma mesa moeda, querem justiça, mas lidam com isso de maneiras diferentes”, contou. “Quando você une dois personagens tão enraizados com suas opiniões, gera momentos engraçados e cheios de paixão”, completou.

Um dos pontos altos, é a química entre os atores em cena e James Gunn contou que foi algo natural. “Eles vieram com a química, mesmos sendo difícil explicar o que é essa tal química. Eu trabalhei com outros casais na tela que simplesmente não tem, você pode editar, colocar música, forçar e, mesmo assim, não funciona. Eles vieram com a química pronta. Foi muito legal de ver, são meu Clark e Lois preferidos”, afirmou.

Sobre seu termômetro na hora de lançar um filme, o diretor contou que ele sempre é sua primeira “nota de corte”. “Eu sou sempre meu primeiro público, sou um jornalista da minha imaginação. Se eu choro, se eu rio, eu sinto que isso funciona para o públicos também. Levou um tempo para entrar no ritmo do que esse Superman poderia ser, e balanço foi esse, achar o que era animador, o que era verdade naquela força e na bondade”.

Feliz com o novo papel, David contou sobre o que mais gosta no personagem, que é o principal do DCU. “Geralmente, sendo herói, você sempre quer proteger seus entes queridos, na sociedade é tido como uma celebridade, mas Superman assume a persona de Clark Kent por causa do seu amor pela humanidade, para sentir o que é ser um ser humano mesmo. Ele cresceu na fazenda, mas quando se torna o Superman, ele sente falta da normalidade, dessa parte humana. Clark é a oportunidade de fazer um cosplay de uma pessoal normal para entender a humanidade”.