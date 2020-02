James Mangold negocia substituir Spielberg na direção de ‘Indiana Jones 5’

Segundo fontes, Steven Spielberg quis passar o legado de ‘Indiana Jones’ para alguém da nova geração

Reprodução Segundo fontes, Steven Spielberg quis passar o legado de 'Indiana Jones' para alguém da nova geração



O filme “Indiana Jones 5″ será o primeiro da franquia sem a direção de Steven Spielberg. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (26) pelo site Variety.

Segundo a publicação, a decisão foi tomada após longas negociações. Assim que o martelo foi batido, o nome de James Mangold começou a ser especulado. O diretor do indicado ao Oscar “Ford vs Ferrari” já negocia para tocar o projeto.

Apesar de não ser o diretor de “Indiana Jones 5”, Spielberg continuará como produtor do filme. Segundo fontes próximas ao cineasta, ele rejeitou a direção do longa para passar o bastão da franquia para alguém da nova geração.

Com Harrison Ford confirmado no elenco, “Indiana Jones 5” tem lançamento marcado para 8 de julho de 2021. A franquia, lançada em 1981, retornará 13 anos depois do lançamento de “O Reino da Caveira de Cristal”, de 2008.