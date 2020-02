Jennifer Lawrence vai estrelar comédia da Netflix

A comédia gira em torno de dois astrônomos que têm a missão de contar ao mundo que um asteroide está prestes a atingir a Terra

Divulgação Jennifer Lawrence em cena de 'Mãe!'



A Netflix garantiu os direitos do filme “Don’t Look Up”, estrelada por Jennifer Lawrence e dirigida por Adam McKay. A informação foi divulgada pelo site Deadline.

A comédia gira em torno de dois astrônomos que têm a missão de contar ao mundo que um asteroide está prestes a atingir a Terra. A produção começa em abril e o lançamento deve acontecer ainda neste ano.

Em um comunicado à imprensa, McKay se mostrou empolgado por trabalhar com Jennifer Lawrence. “Ela é o que os caras do século 17 chamavam de ‘talento dinamitoso'”, disse sobre a vencedora do Oscar.

No ano passado, Jennifer Lawrence estrelou “X-Men: Fênix Negra”, que foi um fracasso de audiência. Ela também está no filme “Red, White and Water”, sem previsão de estreia.

Esta será a primeira vez que J-Law trabalhará com Adam McKay. O cineasta emplacou uma sequência de filmes indicados ao Oscar com “A Grande Aposta”, de 2015, e “Vice”, de 2018.