Jennifer Lopez sentiu que ‘decepcionou todo mundo’ ao ficar de fora do Oscar 2020

Reprodução Atriz foi a protagonista de 'As Golpistas',



Em entrevista à apresentadora Oprah Winfrey no último fim de semana, Jennifer Lopez disse que ficou decepcionada por ter sido esnobada do Oscar 2020. A atriz era cotada como favorita aos pré-indicados por sua atuação em “As Golpistas“, filme de Lorene Scafaria.

“Fiquei triste. Fiquei um pouco triste porque houve muita preparação. Havia tantos artigos e boas críticas – mais do que nunca na minha carreira – e teve muita gente dizendo ‘Ela vai ser indicada ao Oscar. Vai acontecer. Se não acontecer estão loucos’. E eu lia todas as matérias pensando ‘Nossa, será que pode acontecer?’. E aí não aconteceu e foi um pouco decepcionante”, declarou Lopez.

Na produção, JLo é a líder de uma gangue de strippers que dopava e roubava os clientes de Wall Street. Não ir para o Oscar fez a atriz sentir que decepcionou “todo mundo”.

“Também senti por toda a minha equipe – a maior parte está comigo há anos, 20, 25 anos. Acho que eles tinham muitas esperanças nisso e também queriam, então senti que decepcionei todo mundo”, desabafou.

Apesar disso, Jennifer Lopez contou que precisou reavaliar seus valores e o que era importante para sua carreira no momento – já que faltavam poucas semanas para sua apresentação no Super Bowl.

“Eu tive que reexaminar. Pensava comigo mesma: ‘Por que você faz isso? Você está no ano mais incrível da sua vida – você teve a maior estreia de um filme da sua carreira, você acabou de andar na passarela em Milão e teve um momento de moda [no icônico vestido Versace], você estará no Super Bowl em algumas semanas, o que é isso? Você quer que as pessoas digam que você fez um bom trabalho, e eu percebi: ‘Não, você não precisa disso, você faz isso porque ama’. Eu não preciso desse prêmio aqui para me dizer que eu sou boa suficiente.”

“As Golpistas” está disponível no Amazon Prime Video.