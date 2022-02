Jessilane quebra dente em festa do ‘BBB 22’ e pede ajuda para encontrá-lo; veja

Professora quebrou metade do dente ao comer uma bala; Linn da Quebrada auxiliou a amiga

Reprodução/Globo Jessilane quebrou metade do dente no 'BBB 22' ao comer uma bala



A festa que aconteceu na madrugada deste domingo, 20, no “BBB 22” animou os brothers, pois contou com um show do cantor Thiaguinho. O fim da festa, no entanto, foi conturbado para Jessilane, que quebrou metade de um dente ao comer uma bala. Linn da Quebrada entrou em um dos quartos da casa e contou aos brothers o que tinha acontecido: “Vamos contar para a galera. Gente, caiu o dente da Jessi, se alguém achar por aí. Caiu metade dele”. Jade Picon foi falar com a professora e, depois de ver qual dente ela tinha quebrado, falou: “Jessi, está tudo bem? Fica tranquila porque não é o da frente. Eu achei que você ia estar banguela agora”. Linn comentou que a gengiva da sister tinha ficado exposta e a influenciadora comentou: “Mas tem como desenrolar atendimento médico amanhã no Raio-X. Mas podia ser muito pior, achei que ia sair aqui [do quarto] e você estaria sem o dente da frente”. Jessi contou a Jade que foi mastigar uma bala molinha e ela grudou no seu dente. O assunto repercutiu na casa e a sister logo foi chamada no confessionário pela produção.