‘O Máskara’: Jim Carrey diz que faria sequência, mas tem exigência

Divulgação "O Máskara" fez sucesso em 1994



Jim Carrey demonstrou interesse em fazer uma sequência do filme “O Máskara”, de 1994. No entanto, ele fez uma exigência: só participaria se fosse feito por um “diretor doido e visionário”.

No longa clássico dos anos 90, o ator foi Stanley Ipkiss, um banqueiro que se torna um gângster assanhado e com a cara verde após encontrar uma máscara mágica.

Em entrevista ao ComicBook.com para promover o live-action de “Sonic”, Jim explicou que “não atua pensando em sequências”. “Em ‘O Máskara’, eu acho que dependeria do diretor. Eu não faria só por fazer.”

E, então, Carrey deu a sua condição: “Eu só retornaria se fosse um diretor doido e visionário.”

A franquia do Máskara ganhou uma sequência sem o ator em 2005, com o nome “O Filho do Máskara”, e foi um fracasso para os críticos.