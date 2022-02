Jogador brasileiro que fez sucesso nos anos 90 é destaque do ‘Big Brother’ de Portugal

Mário Jardel descobriu no confinamento que sua mãe morreu e decidiu continuar no jogo

Reproução/Instagram/mariojardelofficial Mário Jardel está participando do 'Big Brother' de Portugal



O ex-jogador de futebol Mário Jardel, que se destacou jogando em times como o Grêmio, está confinado no “Big Brother Famosos” de Portugal e no último domingo, 13, precisou tomar uma difícil decisão: se continuaria ou não no jogo. Isso porque, ele foi avisado que sua mãe, Maria de Fátima Almeida Ribeiro, morreu aos 67 anos. O ex-atacante ficou, aparentemente abalado com a notícia, mas decidiu continuar na casa. Os outros participantes do reality, que nesta edição só conta com celebridades, foram informados que Jardel precisaria de apoio. Quando ele retornou à casa, os brothers deram um abraço coletivo nele e o ex-jogador, de 48 anos, caiu no choro.

O momento emocionou e a equipe do “Big Brother” se posicionou sobre esse gesto de solidariedade: “É sobre isto, amizade, união, amor, estamos todos com o Jardel neste momento tão difícil que ele está passando”. A equipe que cuida das redes sociais do ex-jogador fez uma homenagem a Maria de Fátima: “Lamentamos profundamente esta perda tão dolorosa. Pedimos a Deus que conforte o coração do nosso querido Mário Jardel, assim como os dos familiares e amigos”. Antes de ser informado sobre a morte de sua mãe, Jardel comentou na casa que queria recuperar o tempo perdido com a família e, além da esposa, Karen, e dos filhos, Mário Jardel Júnior e Victória, ele citou sua mãe.