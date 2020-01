Jim e Kevin, personagens de ‘The Office’, esbanjam fofura em reencontro

Reprodução/Twitter Reencontro foi compartilhado nas redes sociais na última quarta-feira (22)



John Krasinski compartilhou com seus seguidores o reencontro que teve com Brian Baumgartner, o Kevin Malone da série “The Office“.

O registro fofo foi postado na quarta-feira (22) nas redes sociais de Krasinski, que viveu Jim Halpert no programa.

“Muito bom passar um tempo com esse cara hoje”, escreveu o ator. Atualmente, Krasinski trabalha na sequência de “Um Lugar Silencioso”, protagonizado por sua esposa, Emily Blunt.

Já Baumgartner, desde o fim de “The Office”, fez algumas participações em séries de TV e pontas em filmes. Seu trabalho mais recente foi no remake de “Caça-Fantasmas”, de 2016, e na comédia romântica “Uma Última Noite”, de 2018.

A versão americana de “The Office” foi exibida originalmente de 2005 a 2013. Todas as temporadas estão disponíveis no Amazon Prime Video e no Globoplay.