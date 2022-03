Jojo Todynho é a primeira artista confirmada no ‘Dança dos Famosos’

Cantora disse que quer explorar seu lado dançarina, mas confessou que está com medo do desafio

Reprodução/Instagram/jojotodynho Jojo Todynho é a primeira confirmada no 'Dança dos Famosos'



A cantora Jojo Todynho foi a primeira artista a ser confirmada na nova temporada do “Dança dos Famosos”, que estreia no próximo dia 27 de março no “Domingão com Huck”. O anúncio aconteceu nesta segunda-feira, 21, no “Encontro”. “Quando veio o convite, falei: ‘Meu Deus, como vai ser isso?’. Vai ser uma superação para mim, vou descobrir também uma nova Jordana porque eu queria fazer balé”, comentou a funkeira, em conversa com Fátima Bernardes. “Como eu tinha muita energia, minha tia me colocou para fazer luta. Ela falou: ‘Você não tem perfil para fazer balé’. Então [essa oportunidade] também vai ser uma realização pessoal porque eu não pude fazer o balé, fui fazer luta, que também é a minha paixão.”

A artista está empolgada com esse novo desafio, pois quer explorar seu lado dançarina. “Até então, eu só sei o samba no pé e rebolar. Se eu esquecer algum passo, dou uma improvisada… se colar, colou. Vou falar a verdade, eu estou é com medo”, confessou a vencedora de “A Fazenda 12”, aos risos. Jojo disse que a dança sempre esteve presente na sua vida, mas explicou que está acostumada apenas com pagode, roda de samba e funk, então será novo para ela se arriscar em outros ritmos. “Quero ver como vai ser o meu desempenho nessa nova busca de experiência para a minha vida, nessa nova jornada”, concluiu. Com a saída de Faustão da Globo, a emissora estudou transformar o “Dança dos Famosos” em um programa independente, mas no fim optou por manter a competição de dança como um dos quadros do “Domingão”.