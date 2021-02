Jojo Todynho se irrita e deixa de seguir Karol Conká: ‘Lacre menos’

Cantora não gostou de ver a rapper questionando a fé de Lucas Penteado em Deus

Reprodução/Instagram/jojotodynho Jojo Todynho disse que não tem mais admiração por Karol Conká



A cantora Jojo Todynho não gostou de um papo que Karol Conká teve com Lucas no “BBB 21” e revelou nos stories do Instagram que ia deixar que seguir a rapper, que já perdeu mais de 100 seguidores desde que encontrou no reality da Globo. “Com toda sinceridade do mundo, eu acabei de ver um vídeo no qual o Lucas falar de Deus e a Karol questiona ele, desdenhando do poder sobrenatural. Cadê Ele? Deus é amor, mas é fogo consumidor. Não vou entrar nesse mérito porque se não vou ficar fazendo stories até amanhã”, começou dizendo a vencedora de “A Fazenda 12” nesta segunda-feira, 1. O vídeo citado por Jojo mostra Lucas dizendo que Deus é seu melhor amigo e Karol questionando: “Cadê seu melhor amigo para te apoiar na hora da loucura?”.

Jojo mandou um recado para a cantora e disse que não quer mais saber de reality show. “Toda a admiração que eu tinha por você Karol, acabou. Deixando de te seguir. Lacre menos. A gente precisa passar a verdade do que a gente é, porque não adianta bater no peito e na hora não mostrar. É isso o que acontece no mundo dos famosos, muita hipocrisia, muita falação e pouca atitude”, afirmou a dona do hit Que Tiro Foi Esse. “A galera está me pedindo para comentar, para falar sobre ‘BBB’. Gente, na boa, depois que participei de um reality, hoje eu não falo de reality nenhum, não participarei de reality nenhum. Estou fora.”

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rainha Matos (@rainhamatos)