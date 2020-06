Kit Harington explica por que Jon Snow não poderia ser rei em ‘Game of Thrones’

Reprodução Kit Harington interpretou Jon Snow em 'Game of Thrones'



Apesar de ter acabado há mais de um ano, “Game of Thrones” ainda está na mente dos fãs — e muitos deles seguem sem engolir o final até hoje.

Após oito temporadas, o trono de ferro acabou ficando com Bran Stark, mas boa parte de quem assistiu à série queria mesmo que Jon Snow fosse o rei. O ator que interpretou o personagem, no entanto, não faz parte desse grupo.

Em uma conversa na internet na semana passada, Kit Harington, que viveu Jon Snow nas oito temporadas, disse que o destino do personagem foi o correto. Ele acabou indo para o Norte, de volta à Patrulha da Noite, como punição por ter matado Daenerys.

“O lugar do Jon sempre foi no Norte”, disse Harington. Ele acredita que Jon Snow não poderia ser o rei de Westeros porque não seria feliz com o posto. “Ele jamais seria feliz no Sul, ele era como Ned Stark. Quando Ned vai para o Sul, ele está em perigo”, continuou. “Ele pertence ao Norte.”

Uma das séries mais famosas do século 21, “Game of Thrones” acabou em maio do ano passado. A HBO, no entanto, já anunciou que fará séries baseadas no mesmo universo. Uma delas é “House of the Dragon”, prevista para estrear em 2022.