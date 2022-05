Jornalista Gabriel Luiz, esfaqueado em tentativa de latrocínio, recebe alta do hospital

Gabriel foi atacado no dia 14 de abril no estacionamento de seu condomínio, em Brasília

Reprodução/Globo Gabriel Luiz foi atacado no dia 14 de abril e passou 23 dias no Hospital



O jornalista da TV Globo de Brasília, Gabriel Luiz, teve alta do hospital nesta sexta-feira, 06, 23 dias após sofrer uma tentativa de latrocínio (roubo seguido de morte). O repórter levou vários golpes pelo corpo e foi internado em estado grave. Em vídeo publicado nas redes sociais, Gabriel comemorou a alta. “Eu estava torcendo tanto pra que esse dia chegasse e finalmente ela [alta] veio e eu ainda estou meio sem reação de tudo que está acontecendo. Foram dias difíceis e intensos, mas já passou. Queria agradecer todos os médicos e enfermeiras que cuidaram de mim desde o começo, e queria agradecer também as mensagens de carinho, as orações que eu recebi. Tudo isso toca muito meu coração e eu fico sem palavras. Obrigado”, disse o repórter. Gabriel também explicou que ainda precisará de cuidado em casa. “Por enquanto eu preciso tomar alguns cuidados, por exemplo, fazer fisioterapia, cuidar do meu pâncreas que ainda está cicatrizando porque não posso comer coisas gordurosas. A notícia boa é que o pior já passou, não tenho mais nenhum risco e agora é viver, me agarrar a essa nova oportunidade que a vida está me dando. A gente se vê em breve”, finalizou.