Jovem Sherlock, Downton Abbey e Scarpetta: confira os principais lançamentos de março da Prime Vídeo
Prime Video divulgou a lista completa de estreias do mês e tem de tudo: suspense investigativo, romance, terror, animação adulta e retornos muito aguardados
Março chegou daquele jeito: agenda lotada, mistério no ar e maratona garantida. O Prime Video divulgou a lista completa de estreias do mês e tem de tudo: suspense investigativo, romance, terror, animação adulta e retornos muito aguardados.
Entre os grandes destaques estão: Jovem Sherlock e Scarpetta: Médica Legista, mas o mês reserva bem mais que isso.
Vem ver o que entra no catálogo e quando preparar o sofá!
Os destaques do mês:
Jovem Sherlock – Temporada 1
04 de março
Inspirada no universo criado por Arthur Conan Doyle, a série acompanha um Sherlock ainda jovem, antes de se tornar o detetive lendário. Aqui, vemos seus primeiros desafios, traumas e a construção da mente brilhante que o mundo aprenderia a temer (e admirar). Mistério com pegada de formação e aquele charme britânico clássico.
Scarpetta: Médica Legista – Temporada 1
11 de março
Baseada nos livros de Patricia Cornwell, a trama acompanha Kay Scarpetta, uma médica legista brilhante que usa a ciência forense para solucionar crimes brutais. A produção mergulha nos bastidores das investigações e promete tensão psicológica, casos complexos e conflitos pessoais intensos.
🎬 Filmes e séries que estreiam em março
01 de março
• Atiraram no Pianista (They Shot The Piano Player, 2024)
02 de março
• O Beijo da Sereia – Temporada 1 (Siren’s Kiss S1, 2026)
05 de março
• Quando o Céu se Engana (Good Fortune, 2025)
06 de março
• O Coletivo (The Collective, 2023)
11 de março
• Caçadores do Fim do Mundo (Afterburn, 2025)
• Downton Abbey: O Grande Final (Downton Abbey: The Grand Finale, 2025)
• Scarpetta: Médica Legista – Temporada 1
12 de março
• O Bad Boy e Eu (Sidelined: The QB and Me, 2024)
13 de março
• La Oficina – Temporada 1 (La Oficina S1, 2026)
14 de março
• Terror em Shelby Oaks (Shelby Oaks, 2024)
15 de março
• Zoopocalipse – Uma Aventura Animal (Night of the Zoopocalypse, 2024)
18 de março
• Invencível – Temporada 4 (Invincible S4, 2026)
20 de março
• Deadloch – Temporada 2 (Deadloch S2, 2026)
• Jury Duty Presents: Company
• Retreat – Temporada 1
•The Silent Service – Temporadas 1 e 2
• Zeta
23 de março
• Sherlock – Temporada 1 (2010)
25 de março
• Outra Chance para o Amor (Someone Like You, 2024)
• Lindas e Letais (Pretty Lethal, 2026)
26 de março
• Pai do Ano (Goodrich, 2024)
27 de março
• Casa de Davi – Temporada 2 (House of David S2, 2026)
28 de março
• Diabólica (Afraid, 2024)
31 de março
• Lockerbie: Em Busca da Verdade – Temporada 1 (Lockerbie: A Search for Truth S1, 2025)
