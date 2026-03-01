Jovem Sherlock, Downton Abbey e Scarpetta: confira os principais lançamentos de março da Prime Vídeo

Prime Video divulgou a lista completa de estreias do mês e tem de tudo: suspense investigativo, romance, terror, animação adulta e retornos muito aguardados

Entre os grandes destaques estão: Jovem Sherlock e Scarpetta: Médica Legista, mas o mês reserva bem mais que isso.

Vem ver o que entra no catálogo e quando preparar o sofá!

Os destaques do mês:

Jovem Sherlock – Temporada 1

04 de março

Inspirada no universo criado por Arthur Conan Doyle, a série acompanha um Sherlock ainda jovem, antes de se tornar o detetive lendário. Aqui, vemos seus primeiros desafios, traumas e a construção da mente brilhante que o mundo aprenderia a temer (e admirar). Mistério com pegada de formação e aquele charme britânico clássico.

Scarpetta: Médica Legista – Temporada 1

11 de março

Baseada nos livros de Patricia Cornwell, a trama acompanha Kay Scarpetta, uma médica legista brilhante que usa a ciência forense para solucionar crimes brutais. A produção mergulha nos bastidores das investigações e promete tensão psicológica, casos complexos e conflitos pessoais intensos.

🎬 Filmes e séries que estreiam em março

01 de março

• Atiraram no Pianista (They Shot The Piano Player, 2024)

02 de março

• O Beijo da Sereia – Temporada 1 (Siren’s Kiss S1, 2026)

05 de março

• Quando o Céu se Engana (Good Fortune, 2025)

06 de março

• O Coletivo (The Collective, 2023)

11 de março

• Caçadores do Fim do Mundo (Afterburn, 2025)

• Downton Abbey: O Grande Final (Downton Abbey: The Grand Finale, 2025)

• Scarpetta: Médica Legista – Temporada 1

12 de março

• O Bad Boy e Eu (Sidelined: The QB and Me, 2024)

13 de março

• La Oficina – Temporada 1 (La Oficina S1, 2026)

14 de março

• Terror em Shelby Oaks (Shelby Oaks, 2024)

15 de março

• Zoopocalipse – Uma Aventura Animal (Night of the Zoopocalypse, 2024)

18 de março

• Invencível – Temporada 4 (Invincible S4, 2026)

20 de março

• Deadloch – Temporada 2 (Deadloch S2, 2026)

• Jury Duty Presents: Company

• Retreat – Temporada 1

•The Silent Service – Temporadas 1 e 2

• Zeta

23 de março

• Sherlock – Temporada 1 (2010)

25 de março

• Outra Chance para o Amor (Someone Like You, 2024)

• Lindas e Letais (Pretty Lethal, 2026)

26 de março

• Pai do Ano (Goodrich, 2024)

27 de março

• Casa de Davi – Temporada 2 (House of David S2, 2026)

28 de março

• Diabólica (Afraid, 2024)

31 de março

• Lockerbie: Em Busca da Verdade – Temporada 1 (Lockerbie: A Search for Truth S1, 2025)