Juma e Jove têm primeira transa em ‘Pantanal’ e agitam a web

Cenas quentes entre os protagonistas agitaram a novela das 21h da TV Globo

Reprodução/ TV Globo Juma e Jove tiveram a primeira transa na novela das 21h



‘Pantanal‘ tem sido um sucesso de audiência. Nesta segunda-feira, 05, a temperatura subiu quando Juma (Alanis Guillen) e Jove (Jesuíta Barbosa) tiveram sua primeira transa. O romance teve início na tapera e continuou no rio, provocando reações dos fãs nas redes sociais. A química dos atores chama a atenção desde o início da produção. Na web, comentários de “que delícia”; “juma e jove não cansam de ser maiores”, entre outros foram feitos no Twitter. Juma irá engravidar do filho de Zé Leôncio depois da primeira vez do casal.

Confira abaixo as publicações:

Ai que delicia PRIMEIRA VEZ JUVE pic.twitter.com/V1CWASo5KK — Acervo Juve 🐆 (@AcervoJuve) July 5, 2022

Família reunida assistindo as cenas de juma e jove #pantanal pic.twitter.com/UPCNTyYx5D — 🌸💜 (@BiaDelfino_) July 5, 2022

JUMA FALANDO QUE SE SOUBESSE QUE ERA BOM TERIA FEITO ANTES KKKKKKKKKKKKKKKK EITA ONÇA FOGOSA #Pantanal pic.twitter.com/7sTjXlAAvO — bhabi (@taysoulsister) July 5, 2022