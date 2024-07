Jurados ouvirão argumentações no caso Alec Baldwin nesta quarta

Promotoria pede a condenação pelo disparo de uma arma contra a diretora de fotografia do filme ‘Rust’, Alina Hutchins; ator já mudou de versão diversas vezes

Ross D. Franklin/EFE/EPA/POOL Alec Baldwin pode ser condenado a até 18 meses de prisão e pagar uma multa de aproximadamente R$ 30 mil



O julgamento envolvendo o ator Alec Baldwin nos Estados Unidos tem expectativas de novidades nesta quarta-feira (10). Baldwin é acusado de homicídio culposo no Novo México. Hoje começam as argumentações orais no tribunal, marcando o início oficial do julgamento. O caso remonta a outubro de 2021, quando o artista americano disparou uma arma contra a diretora de fotografia do filme “Rust”, Alina Hutchins, que morreu no local. Ele foi formalmente acusado em janeiro de 2022, mas os desdobramentos no tribunal só começaram agora. O júri, composto por 12 pessoas e quatro substitutos, foi formado ontem. A partir desta quarta, tanto a defesa quanto a acusação apresentarão suas argumentações orais. Baldwin mudou de versão várias vezes desde o início da investigação. Inicialmente, afirmou que não sabia que a arma estava carregada. Posteriormente, disse que a arma disparou sozinha e que não tinha intenção de causar danos.

Os advogados da acusação alegam que Alec Baldwin foi imprudente e pedem sua condenação por homicídio culposo. No estado do Novo México, esse crime pode resultar em até 18 meses de prisão e uma multa de aproximadamente R$ 30 mil. A defesa, por sua vez, argumenta que o ator não tinha conhecimento do perigo e que o disparo foi acidental, buscando assim a absolvição. O julgamento não tem previsão de término e deve se estender por algumas semanas até que a Justiça do Novo México tome uma decisão com base no júri. A possibilidade de condenação do ator Alec Baldwin permanece em aberto, e o caso continua a atrair a atenção da mídia e do público, que aguardam por novos desdobramentos.

*Com informações do comentarista Fabrizio Neitzke