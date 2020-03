‘Jurassic World 3’ interrompe filmagens durante pandemia de Covid-19

Reprodução Terceiro filme da nova franquia estrelada por Chris Pratt chega aos cinemas em 2021



“Jurassic World: Dominion” teve sua produção interrompida após a decisão da Universal Pictures de suspender todos os trabalhos de filmes em live-action durante a pandemia de coronavírus. As informações são do site Collider.

Segundo o anúncio do estúdio, não há previsão para o retorno das filmagens das produções. As estimativas é que somente a interrupção do terceiro filme da franquia estrelada por Chris Pratt e Bryce Dallas-Howard pode causar prejuízo de até US$ 300 mil à Universal.

“Os longas-metragens em live-action da Universal Pictures irão desacelerar e entrar em hiato a partir deste final de semana. O estúdio continuará a monitorar a situação com atenção e tomará a decisão de quando retomar as produções nas próximas semanas”, diz o comunicado.

Collin Trevorrow é o diretor responsável por “Jurassic World: Dominion” e a previsão é que o filme chegue aos cinemas em 11 de junho de 2021.