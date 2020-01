Justiça determina que especial do Porta dos Fundos saia do ar

Divulgação Especial do Porta dos Fundos foi lançado pela Netflix em dezembro



O desembargador Benedicto Abicair, da 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, determinou nesta quarta-feira (8) que a Netflix e o Porta dos Fundos tire do ar o “Especial de Natal Porta dos Fundos: A Primeira Tentação de Cristo”. A informação é do colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo.

A decisão foi tomada após um pedido da Associação Centro Dom Bosco de Fé e Cultura, que foi negado em primeira instância. O especial, lançado em dezembro na Netflix, gerou polêmica por retratar Jesus como homossexual.

Veja abaixo um trecho da sentença:

“Por todo o exposto, se me aparenta, portanto, mais adequado e benéfico, não só para a comunidade cristã, mas para a sociedade brasileira, majoritariamente cristã, até que se julgue o mérito do Agravo, recorrer-se à cautela, para acalmar ânimos, pelo que concedo a liminar na forma requerida.”

Há poucas semanas, a sede da produtora Porta dos Fundos foi alvo de um ataque com bombas caseiras também por causa do especial de Natal. O atentado teria sido feito por Eduardo Fauzi, que está foragido na Rússia.