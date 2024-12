Justin Baldoni é demitido após acusações de assédio sexual por Blake Lively

Denúncias incluem comportamentos inapropriados, como a exibição de imagens de mulheres nuas para as integrantes do elenco feminino

Divulgação/Columbia Pictures Blake Lively e Justin Baldoni em cena de "É Assim Que Acaba"



A agência WME decidiu romper o contrato com o ator e diretor Justin Baldoni após a atriz Blake Lively relatar que foi vítima de assédio durante as filmagens do longa “É Assim que Acaba”. A comunicação sobre a demissão de Baldoni ocorreu no sábado (21), em resposta à gravidade das alegações feitas por Lively. A atriz está movendo um processo contra ele, acusando-o de assédio sexual e de tentar manchar sua imagem.

As denúncias contra Baldoni incluem comportamentos inapropriados, como a exibição de imagens de mulheres nuas para as integrantes do elenco feminino. Além disso, ele teria feito comentários frequentes sobre seu vício em pornografia, suas preferências sexuais e até sobre o peso de Blake Lively. A situação no set foi considerada tão preocupante que o marido da atriz, Ryan Reynolds, se envolveu em uma reunião para abordar o clima hostil durante as gravações.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O advogado de Baldoni, Bryan Freedman, se manifestou sobre as acusações, classificando-as como “falsas, ultrajantes e intencionalmente obscenas”. A defesa do ator busca refutar as alegações e restaurar sua reputação, que foi severamente afetada pelas declarações de Lively. A situação gerou um grande alvoroço na indústria cinematográfica.

Publicada por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA