Justin Bieber vai lançar série documental no YouTube; veja trailer

Reprodução Justin Bieber vai mostrar sua intimidade em série documental



Justin Bieber já começou 2020 a todo vapor. Depois de anunciar o single “Yummy” e diversas datas de turnê, o cantor revelou, na véspera de Ano Novo, que o YouTube Originals vai lançar série documental, batizada de “Justin Bieber: Seasons”.

A estrela tem um passado com a plataforma de streaming, já que foi lá que deu início a sua carreira, com covers que o alçaram ao estrelado. “Quando eu estava começando, o YouTube me ofereceu uma plataforma e uma comunidade em que eu pude compartilhar músicas, experiências e momentos com meus fãs”, afirmou em comunicado.

Em trailer divulgado, é possível ver os motivos que levaram Bieber a dar uma pausa em sua carreira e reavaliar suas prioridades.

A atração, que terá 10 episódios, é dirigida por Michael D. Ratner e estreará em 27 de janeiro.