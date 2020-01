Após 15 anos no ar, Justin Chambers deixa ‘Grey’s Anatomy’

Richard Cartwright/ABC Justin Chambers era um dos membros mais queridos do elenco



Justin Chambers, um dos últimos membros do elenco original de “Grey’s Anatomy”, vai deixar a série, que atualmente está na 16ª temporada. Ele foi visto pela última vez no 350º episódio, que foi ao ar nos Estados Unidos em 14 de novembro. De acordo com o Deadline, esta foi a cena final do personagem favorito dos fãs.

“Não há tempo certo para dizer adeus para uma série e um personagem que definiu tanto da minha vida nos últimos 15 anos. Já há algum tempo, no entanto, eu quis diversificar meus papéis e escolhas da carreira. E, aos 50 anos e com a minha incrível esposa e cinco filhos fantásticos, chegou a hora”, disse o ator ao site.

Chambers interpretou o Dr. Alex Karev na série, que foi apresentado pela primeira vez no episódio inicial do drama criado por Shonda Rhimes, a quem ele agradeceu bastante.

“Eu quero dizer obrigado à família da ABC, Shonda Rhimes, os membros originais do elenco Ellen Pompeo, Chandra Wilson e James Pickens, além de todo o resto do elenco e equipe, tanto do passado quanto do presente e, é claro, aos fãs pela jornada extraordinária”, completou.