Justin Chambers, o dr. Alex Karev, deixa ‘Grey’s Anatomy’ após 15 anos

Reprodução Ator era um dos poucos do elenco original que ainda estava ma produção



O ator Justin Chambers, intérprete do Dr. Alex Karev, anunciou nesta sexta-feira (10) que deixará o elenco de “Grey’s Anatomy“. Os fãs foram pegos de surpresa com a notícia já que Chambers era um dos poucos do elenco principal que ainda estava na produção.

“Não há um bom momento para se despedir de uma série e um personagem que definiram tanto da minha vida nos últimos 15 anos. No entanto, espero há algum tempo diversificar meus papéis e escolhas de carreira”, disse o ator em comunicado enviado à imprensa americana.

“Ao sair de ‘Grey’s Anatomy’, quero agradecer à família da ABC, [a criadora] Shonda Rimes, aos membros originais do elenco Ellen Pompeo, Chandra Wilson e James Pickens, e ao restante do elenco e equipe incríveis, tanto no passado quanto no presente. E, é claro, aos fãs por esta jornada extraordinária”, acrescentou.

Iniciada em 2005, atualmente “Grey’s Anatomy” está em sua 16ª temporada. A série se tornou, em 2019, o drama médico de maior duração na TV americana, desbancando “E.R. – Plantão Médico”.