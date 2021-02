Karol Conká diz que ‘pessoas grandes’ do ‘BBB 21’ falaram com ela no confessionário; assista

Cantora afirmou que ouviu no confessionário que ela tem ‘boas qualidades’ e que só teve um desequilíbrio

Reprodução/Globo Karol Conká falou que teve uma conversa no confessionário com pessoas importantes do 'BBB 21'



Quando o clima no “BBB 21” parece estar amenizando, surge uma nova polêmica. Desta vez, um papo na academia entre Karol Conká, Nego Di e Arthur é o que chamou a atenção do público que passa o dia ligado no pay-per-view. Durante a conversa, a cantora deu a entender que recebeu informações da direção do reality no confessionário sobre seu desempenho no jogo. “Pessoas grandes e importantes do programa que falaram para mim: ‘A gente olha para você e vê boas qualidades. Não se resuma a uma coisa, a um dia de desequilíbrio, que está todo mundo sujeito a passar aqui’”, afirmou Karol para os seus parceiros de confinamento. Logo em seguida, ela pareceu se arrepender do que tinha falado e mudou seu discurso: “Estou falando da psicóloga que eu falei”.

A questão levantada pelo público é de que a rapper, que recebeu o apelido de Jaque Patombá nas redes sociais para evitar que seu nome tenha engajamento, não estava falando psicóloga do “BBB 21”, até porque ela começa o discurso dizendo que conversou com mais de uma pessoa importante do reality. Muita gente lembrou do papo que Boninho teve com Projota para ele não desistir do programa. Na conversa que acabou sendo vazada, o diretor da atração disse que com a desistência de Lucas o clima na casa melhoraria. Karol é a participante mais polêmica da edição e em duas semanas de jogo ela já se desentendeu com Juliette, Lucas Penteado, Arcrebiano, Carla Diaz e Gilberto.

Karol contando que falou lá dentro com pessoas grandes do programa. Quem mentiu?

Karol com essa história ou Boninho dizendo que ela tem qualidades? #bbb21 pic.twitter.com/4mUkSJT4eh — Bic Müller (@bicmuller) February 10, 2021

Nenhum de vocês tem informações privilegiadas….

– Jaque patomba na academia hoje falando que foi aconselhada no confessionário. #BBB21 (Nem vou lembrar da conversa do Projota com o Boninho) — Nathalia Rodrigues (@Natrodriguesb) February 10, 2021

Jaque Patomba acabou de falar em conversa na academia com Nego Di e Arthur que os "GRANDÃO" do BBB que ela não pode ser julgada por uma única postura ruim. Única?? Seguraram ela pra não sair. Ranço!!!! Depois ela ficou repetindo que a psicóloga falou e bla bla bla… cade a psi?? — Thassia (@MuchuliThassia) February 10, 2021

A JAQUE acabou de tomar um atenção da produção, pq disse que no dia que entrou no confecionario falou com pessoas “ grandes” e que estas pediram pra ela ficar e etc. ai tomou a atenção mudou e disse que era a psicóloga…. isso aconteceu na academia #BBB21 — Ale Grecco (@grecco_ale) February 10, 2021

o nível de RIDÍCULO dessa conversa do Nego Di, Karol e Arthur na academia, nem sei explicar #BBB21 — Lu 🌵 🎓 🕵️‍♀️ 🐺 hater da Jaque Pratombá (@ryle1ghtearp) February 10, 2021