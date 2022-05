Katy Perry leva tombo no ‘American Idol’ vestida de ‘A Pequena Sereia’; assista

Cantora precisou ser carregada, pois estava com as penas presas na cauda que compunha a fantasia

Reprodução/Instagram/katyperry Vestida de Arial, de 'A Pequena Sereia', Katy Perry caiu da cadeira



A cantora Katy Perry levou um tombo durante a gravação do reality musical “American Idol”, que aconteceu no último domingo, 1. A artista estava vestida de Ariel, personagem da animação da Disney “A Pequena Sereia”, quando caiu da cadeira. O apresentador da atração, Ryan Seacrest, anunciava o competidor quando Katy caiu para atrás. Ele se assustou com o barulho e foi prontamente ajudá-la. Os cantores Lionel Richie e Luke Bryan, que estavam sentados ao lado da dona do hit Dark Horse, não aguentaram e caíram na risada.

A artista, que vestia uma cauda de sereia, acabou se desequilibrando porque estava com os pés em cima da bancada dos jurados. Como estava com as pernas presas, ela precisou ser carregada e tranquilizou a todos dizendo que estava tudo bem. Para compor a fantasia, ela estava segurando um garfo, pois na história da Disney a princesa usa o objeto para pentear o cabelo. Nas redes sociais, ela mostrou o garfo e comentou: “Quase acidentalmente me matou”. Antes de subir no palco da atração, ela já tinha feito uma publicação mostrando como foi difícil colocar a fantasia e que precisou ser levada por um carrinho de carga até sua cadeira.