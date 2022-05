Katy Perry será estrela principal do filme de animação musical ‘Melody’

Cantora disse que está empolgada com novo projeto e foi ‘influenciada’ pela filha de 2 anos

Reprodução/Instagram Cantora Katy Perry será estrela principal de próximo filme de animação



A cantora Katy Perry, 37 anos, conseguiu o papel principal na animação musical ‘Melody‘, novo longa-metragem do diretor de ‘The Greatest Showman’, Jeremy Zag e Michael Gracey. Na história, Melody é uma cantora de bom coração que precisa superar os planos malignos de Rose Stellar, uma rainha do pop ciumenta que tenta destruí-la. Tudo se passa na cidade de Nova York, nos Estados Unidos. Katy é quem está escrevendo e apresentando as músicas para o filme. Em entrevista ao Deadline, a cantora comemorou a nova oportunidade. “Sou uma mulher de 37 anos que ainda luta para ser insegura”, disse ela. “Sou um grande fã do mundo da animação e, como minha filha tem dois anos, estou mais imersa do que nunca. O que ressoou para mim com Melody e sua personagem é o enredo geral que tem a ver com autoconfiança. Percebi ao estabelecer as bases para que meu próprio filho seja destemido, confiante e corajoso, que você não pode ter filmes suficientes com temas tão fortes de empoderamento”.