Kevin Feige sobre ‘Quarteto Fantástico’: ‘Um novo mundo diante dos nosso 37 filmes’

O produtor-executivo do longa com Pedro Pascal e Vanessa Kirby também afirmou que é um novo caminho, que não há necessidade de assistir inúmeros outros filmes do MCU para entender a história

Divulgação/Marvel Studios 'Quarteto Fantástico: Primeiros Passos' estreia nos cinemas do Brasil em 24 de julho



“Quarteto Fantástico” é um dos maiores lançamentos do ano e promete ser uma das maiores bilheterias também. No filme, a Marvel Studios reinventa seus heróis pioneiros ao apresentá-los em uma realidade alternativa dentro do MCU, com visual retrô-futurista, clima de ficção científica e foco nos laços familiares.

Após uma missão espacial malsucedida, Reed Richards (Pedro Pascal), Sue Storm (Vanessa Kirby), Johnny Storm (Joseph Quinn) e Ben Grimm (Ebon Moss-Bachrach) são atingidos por raios cósmicos e ganham habilidades extraordinárias: elasticidade, invisibilidade, controle do fogo e força sobre-humana. Enquanto aprendem a lidar com seus novos poderes — e com a rotina em família —, o grupo precisa enfrentar uma ameaça cósmica que coloca a Terra em risco.

Em entrevista coletiva, os atores contaram um pouco sobre suas experiências e o diretor, Matt Shakman, falou sobre a escolha do elenco. “Eu queria popularizar esse filme com os atores mais populares da atualidade. O Reed Richards, por exemplo, foi mudando ao longo dos anos nos quadrinhos, uma hora o gênio, outra o pai, outra estudando o mundo, e ele precisava ter essa energia, sempre muito humano e fantástico. Não haveria pessoa melhor para esse papel que Pedro Pascal, não tem nada que Pedro não possa fazer, desde trazer um emocional pesado, um humor, mas acima de tudo o filme precisava ter coração e eles trazem isso para a tela”, contou.

Kevin Feige, que assina como produtor-executivo do filme, também afirmou que é um novo caminho, que não há necessidade de assistir inúmeros outros filmes do MCU para entender Primeiros Passos. “Tudo é novo! São novos personagens para muitos, um novo mundo diante dos nossos 37 filmes. Não tem que fazer lição de casa, tudo que você precisa saber está nos 10 primeiros minutos: Eles são uma família, se amam e querem ajudar”, revelou.

Vanessa Kirby é um dos principais destaques do filme e fez questão de comentar o que mais a atraiu no filme. “Por anos Matt Shakman dizia que queria algo retrofuturista, com uma energia dos anos 60. Lembro de ler sobre a questão da família e isso me conquistou. Ele queria contar a história de dois pais com a chegada do bebê e esse bebê acaba se tornando o centro de tudo, a alma disso. A Sue eu fui descobrindo com o tempo, com os atores, foi uma combinação de tudo. Tem uma estranheza que me muito me atrai e que sempre foi muito evidente nos quadrinhos e, agora, no filme”, disse.

Julia Garner interpreta a Surfista Prateada e chega com pé direito no MCU. Maravilhosamente bem no papel, ela contou que bateu o nervosismo. “A cena em que a Surfista desce no meio da Times Square foi a minha primeira cena. Eu estava ali pendurada, aterrorizada, mas tentando disfarçar. Todos faziam questão de me deixar confortável, mesmo eu estando ali no alto, no ar. Foi irado me diverti demais”, contou.

Quem também brilha em seu início na Marvel é Pedro Pascal, que comentou sobre Reed. “A coisa principal era entender que o tanto que ele tem de inteligente, ele tem de inocente. Ele busca esse lado humano e tenta dividir um pouco do peso que ele carrega. Era divertido criar esse personagem, mas a verdade do Reed é que ele é codependente, ele não sabe o que fazer sem a família dele”, disse.

“Quarteto Fantástico: Primeiros Passos”, que estreia nos cinemas do Brasil em 24 de julho, apresenta Reed Richards/Sr. Fantástico (Pedro Pascal), Sue Storm/Mulher Invisível (Vanessa Kirby), Johnny Storm/Tocha Humana (Joseph Quinn) e Ben Grimm/O Coisa (Ebon Moss-Bachrach) enquanto enfrentam seu maior desafio até então. Forçados a equilibrar seus papéis de heróis com a força de sua família, eles precisam defender a Terra de um voraz deus espacial chamado Galactus (Ralph Ineson) e seu enigmático Arauto, a Surfista Prateada (Julia Garner). E se o plano de Galactus de devorar o planeta inteiro e seus habitantes não for suficiente, as coisas podem ficar ainda mais complicadas.