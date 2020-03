‘Kingdom’: Zumbis ameaçam dinastia em série sul-coreana da Netflix; veja o trailer

Reprodução/YouTube Produção é a segunda original feita pela Netflix no país e mistura fatos históricos com ficção



A 2ª temporada de “Kingdom” já está chegando e um novo trailer foi divulgado pela Netflix nesta quarta-feira (4).

Na prévia, vemos que os zumbis seguem se multiplicando e ameaçando o reino, agora comandado pela mulher do falecido imperador.

O príncipe herdeiro Yi Chang está disposto a lutar pela sua posição no trono, mas antes precisa deter a ameaça mortal dos inimigos mortos-vivos. Enquanto isso, a enfermeira Seo-bi continua sua busca para a cura da doença maligna.

A série sul-coreana é a segunda produção original do streaming no país e mistura fatos históricos com ficção. A sinopse apresenta uma Coreia medieval que precisa se manter unida para enfrentar uma nova doença aterrorizante, que ressuscita os mortos durante a noite – mas os deixa hibernando de dia.

Os novos episódios de “Kingdom” chegam dia 13 de março na Netflix.

Assista ao trailer: