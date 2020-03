‘La Casal de Papel’: Todos estão encurralados no trailer da parte 4

Divulgação/Netflix Grandes tensões estão presentes nos novos episódios da série espanhola



O trailer da 4ª temporada de “La Casa de Papel” foi divulgado nesta quinta-feira (5) pela Netflix. A prévia mostra que os bandidos comandados pelo Professor ainda têm muito o que fazer dentro do Banco da Espanha.

[ATENÇÃO: SPOILER DA 3ª TEMPORADA ABAIXO]

Raquel, que agora é Lisboa, foi capturada no fim do último ano e, no trailer, aparece sendo pressionada pela inspetora Sierra para entregar os comparsas em troca de rever sua família. Já Professor segue achando que a namorada foi morta pela polícia.

Outra mistério ainda não resolvido é a morte de Nairóbi, que passará por cirurgia pelos próprios companheiros. O momento máximo de tensão faz todos desconfiarem um dos outros. Berlim novamente aparece em flashbacks.

Gandía, chefe de segurança do Banco feito refém pelos mascarados, será o grande vilão da temporada: ele consegue se libertar e desligar todas as câmeras do local – deixando o Professor às cegas e os bandidos completamente sozinhos.

A 4ª temporada de “La Casa de Papel” chega dia 3 de abril na Netflix.

Confira o trailer: