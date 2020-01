Lambida na careca em cena quente de ‘Amor de Mãe’ repercute na web

Cena do capítulo de quarta-feira (8) pegou a web de surpresa

A primeira cena de sexo protagonizada por Estela (Letícia Lima) e Álvaro (Irandhir Santos) em “Amor de Mãe” tirou o foco do público, mas por um motivo inusitado.

No capítulo desta quarta-feira (8), o casal foi para um quarto de hotel e, após Álvaro tirar a roupa de Estela e colocá-la sob uma mesa, a loira abaixa para dar uma bela lambida na careca do parceiro.

A intimidade fora do comum entre os dois causou estranheza nos espectadores, que não resistiram às piadas na web.

Gente…e essa lambida da Estela na careca do Álvaro? Aff… #AmorDeMãe pic.twitter.com/PvwczY1CCC

Eu parei nessa lambida na careca do Álvaro kkk #AmorDeMãe pic.twitter.com/JVpiFZgH2e

Quando seu namorado vê #amordemae com você e fica horrorizado com a guria lambendo a careca do Álvaro. pic.twitter.com/XGiC7epzdK

— Maria renovou o pacto emo. (@itmakesmewhoiam) January 9, 2020